Губернатор Шумков поручил выделить 40 миллионов на разовые выплаты некоторым семьям

В Курганской области семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями, до конца декабря получат дополнительное пособие. Губернатор Вадим Шумков поручил региональному кабмину найти средства и организовать единовременные выплаты к Новому году. Число получателей – почти 4 тыс семей. Об этом во вторник, 7 декабря, Шумков написал в своем аккаунте в Инстаграм.

Глава региона напомнил, что региональное правительство за последние два года неоднократно принимало решение об организации благотворительных акций и поблагодарил тех, кто откликается на подобные просьбы. «Мы часто говорим о необходимости помощи тем, кому труднее, чем нам. Благодарен, что очень многие деятельно откликаются на эти темы. Это говорит о морально-нравственном состоянии всего общества и каждого из нас», – написал Шумков.

Специальное задане от главы региона получили и профильные ведомства. «Также поручил коллегам до конца доработать вопрос координации работы по деткам, имеющим диагноз аутизм. Вопрос в координации работы уже имеющихся реабилитационных центров и медицинских учреждений либо в создании отдельного единого центра на базе строящейся детской поликлиники или ее отделений. Надо помочь коллегам понять, как можно улучшить качество этой работы», – добавил губернатор. Родители детей могут связатся с управление соцзащиты по телефону 8(3522) 44-79-71.

Напомним, в регионе с 2020 года прошло несколько благотворительных акций с участием чиновников. Так, в 2020 году Шумков предложил своим подчиненным поддержать медработников. Сотрудники областного правительства ради этого перечислили часть своей заработной платы. Тогда сообща собрали около 4 млн рублей. Эти деньги получили 130 медицинских работников – сотрудники поликлиник, станций скорой помощи, больниц и инфекционных госпиталей. Также собирались средства, чтобы помочь инвалидам. Восемь человек с ограниченными возможностями получили специальные кровати с электроприводом. «В прошлом году принимали решение по разовой выплате семьям, имеющим детей с инвалидностью. Таких в регионе почти 4000», – отметил губернатор и предложил не нарушать сложившуюся традицию.

Курган, Дарья Котова

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