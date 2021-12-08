В Зауралье от коронавируса привито почти 64% взрослого населения

В Куранской области, где к 1 декабря завершить вакцинацию от Covid-19 должны работники сферы обслуживания, по состоянию на 8 декабря привито 63,9 % взрослого населения. Вакцинация граждан в возрасте 60+ составляет на сегодня 63,8%. Такие данные приведены в официальной группе здравоохранения Курганской области в социальной сети во «ВКонтакте».

По данным ведомства, первый компонент вакцины получили 410 тысяч человек. Завершили вакцинацию 368,3 тыс жителей области.

«Новый День» сообщал, что с 13 октября в Зауралье началась обязательная вакцинация отдельных граждан. Привику должны были поставить все, кто по работе пересекается с людьми. Это представители сфер образования, здравоохранения, торговли, соцзащиты, работники транспортной сферы, косметических салонов итд. Речь, в том числе, идет и о частных компаниях, включая работников, оформленных на работу индивидуальными предпринимателями. До 1 ноября лица, которые подлежат обязательной вакцинации, должны были привиться первым компонентом. А в срок до 1 декабря вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 80% сотрудников.

Курган, Дарья Котова

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