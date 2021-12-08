Уральский губернатор возглавил рейтинг эффективности PR

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял первое место среди российских губернаторов по эффективности пиара конкретных достижений. Исследование провел телегам-канал «Незыгарь», доклад называется «Информационная политика губернаторского корпуса в соцсетях: параметры управленческой эффективности и PR-активности».

«Наиболее эффективными в пиаре конкретных достижений являются В. Шумков, Р. Старовойт, А. Беглов – в их соцсетях результаты занимают свыше 30% всех постов. Их информационная политика сбалансирована, а количество постов небольшое», – говорится в докладе.

Всего в «зеленую группу» эффективных управленцев попали 11 губернаторов (кроме вышеперечисленных – В. Гладков, О. Мельниченко, А. Воробьёв, А. Богомаз, В. Шапша, С.Собянин, Д. Азаров и сосед Шумкова по УрФО – свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который занимает в рейтинге 8 позицию).

«Как правило, у них немного публикаций в соцсетях, но в них большой процент результативных достижений. Только двое губернаторов – пензенский и белгородский – в текущем году шли на выборы. Этот аспект позиционирования характеризуется сбалансированностью», – говорится в докладе.

Еще 39 губернаторов имеют средний показатель пиара своих достижений. Среди них А. Дюмин, И. Артамонов, Д. Артюхов, А. Моор (ямальский губернатор Дмитрий Артюхов занимает 20 место, тюменский губернатор Александр Моор – 47) и активные «блогеры» А. Бречалов, В. Радаев, Р. Кадыров. Конкретные дела в их постах занимают долю от 11 до 18% от всех публикаций.

35 глав регионов оказались в красной группе – они часто увлекаются малозначимыми постами в соцсетях, в которых конкретика и итоги их работы размываются. Среди аутсайдеров блогеры-многостаночники В. Коновалов, А. Парфенчиков, Р. Минниханов, В. Владимиров, А. Цыбульский, С. Цивилёв, И. Кобзев. Многие из этих руководителей испытывают дефицит достижений.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Челябинской области Алексей Текслер попали в число аутсайдеров. У Комаровой 54 место, у Текслера – 64.

Аналитики «Незыгаря» рассматривали построение публичного имиджа глав регионов как эффективных управленцев исходя из достижения ими конкретных результатов в 2021 году. Всего было проанализировано 32 949 публикаций в соцсетях губернаторов (январь – октябрь 2021 г.). В среднем на каждого губернатора приходится по 388 постов за отчетный период. Из всего массива было выделено и проанализировано 3706 публикаций с конкретными достижениями: внедрение инициатив, реализация поручений, открытие объектов, помощь гражданам, достижение показателей нацпроектов и госпрограмм, подписание соглашений и контрактов.

«В России на фоне таких вызовов, как пандемия и падение доходов населения, сформирован устойчивый гражданский запрос на реальные общественно значимые дела политических лидеров. Этот параметр общественных настроений играет определяющую роль в публичном позиционировании губернаторов», – поясняют аналитики появление доклада.

Курган, Ольга Федорова

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