Через таможню в Зауралье пытались вывезти партию подделок люксовых брендов

Пограничники управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям на российско-казахстанской границе задержали фуру с 5 тыс спортивных носков. Контрафакт был маркирован известными брендами, включая Louis Vuitton.

Как сообщили в управлении ФСБ 9 декабря, контрафактные носки везли из Республики Казахстан в Назрань, но до Ингушетии фура не доехала. Товар-подделку изъяли уральские пограничники. По данным управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, в машине были обнаружены носки, брендированные Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike.

«Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили в 20 миллионов рублей», – прокомментировал заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Петрученко. Ввоз партии контрафакта закончился возбуждением уголовного дела – ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба». Санкция статьи предусматривает тюремный срок (до 2 лет), плюс крупный штраф.

Курган, Дарья Котова

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