Девушка в Инстаграм пожаловалась курганскому губернатору, что у нее мало радости. Шумков ей ответил

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм сообщил, что жители области просят его отменить «коронавирусный» запрет на проведение новогодних корпоративов. Глава региона дословно привел цитату одной из своих подписчиц по имени Ирина: «Пожалуста разрешите коорпаротивы хотя бы до часу ночи, ведь мы все на входе с кодами. И так радости мало» (орфография и пунктуация автора сообщения сохранены, – прим. Ред.). Вадим Шумков пообещал, что данная просьба будет вынесена на обсуждение оперативного штаба региона.

«В связи с многочисленными обращениями граждан» и особенно гражданок))) У Ирины, конечно, слегка упрощенное восприятие полномочий губернатора и порядка принятия подобных решений). Но посыл понятен… С учётом набора коллективного иммунитета попросил коллег по областному штабу по противодействию коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность смягчения отдельных ограничений в работе предприятий общепита и иных учреждений. Девушки... аккуратней на корпоративах)))», – так ответил Ирине курганский губернатор Вадим Шумков.

Свой пост глава региона разместил в своем аккаунте 9 декабря. И буквально за час сообщение Шумкова получило более 1200 лайков, пользователи уже оставили под постом почти 100 комментариев. «Хахахахаха. Когда у губернатора хорошее чувство юмора», – прокомментировал пользователь под ником ivahavsekruto. При этом просьбу Ирины многие поддержали. Также подписчики Шумкова, несмотря на коронавирусные ограничения, попросили разрешить проведение детских утренников.

Курган, Дарья Котова

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