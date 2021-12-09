В Курганской области заболеваемость Covid-19 несколько дней подряд снижается

В Курганкой области в четверг, 9 декабря, зафиксирован недельный минимум по количеству новых случаев коронавируса. Выявлено 188 вновь заболевших. С начала недели суточный прирост превышал 190 случаев.

По данным регионального оперативного штаба, в Кургане на сегодня 74 новых диагноза. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

По данным регионального департамента здравоохранения, на сегодняшний день в Зауралье лечение от коронавируса проходят 2182 человека. В стационарах находятся 763 жителя области. Без помощи ИВЛ не могут дышать 70 человек.

С начала пандемии в Курганской области было выявлено 47 тысяч заболевших.

Курган, Дарья Котова

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