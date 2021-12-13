Дорогу из Кургана в микрорайон Энергетики перекрыли из-за аварии

В Кургане из-за коммунальной аварии на водопроводе диаметром 1000 мм в понедельник, 13 декабря, частично пришлось перекрывать пр. Конституции.

По данным компании «Водный Союз», работы проводятся по адресу: пр. Конституции, 75. «В связи с проведением аварийных работ частично будет закрыто движение по пр.Конституции в районе места устранения аварии на полосе движения из города в Энергетики. В планах компании произвести все работы без отключения водоснабжения у потребителей. Движение будет открыто после завершения ремонтных работ и восстановления благоустройства в «зимнем варианте», – прокомментировали в ресурсоснабжающей компании «Водный Союз».

Курган, Дарья Котова

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