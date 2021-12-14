В Кургане спасателям пришлось эвакуировать женщину, которая в мороз не могла выйти с балкона

В Кургане МЧСникам пришлось проводить необычную спасательную операцию. В одном из жилых домов женщина вышла на балкон и не смогла вернуться обратно в квартиру. В морозную ночь она оказалась в ловушке.

Как сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети во «ВКонтакте», сигнал о помощи поступил поздно ночью 13 декабря. Женщина вышла на балкон, упала и не смогла встать. Когда специалисты прибыли на место, то обнаружили, что балкон огорожен решеткой. В -15 градусов МЧСники гидравлическим инструментом перекусили несколько прутьев решетки балкона. «Попали во внутрь. Открыли балкон и занесли пострадавшую в квартиру», – уточнили в оперативном ведомстве.

Для пострадавшей жительницы Кургана спасатели вызвали бригаду скорой помощи.

Курган, Дарья Котова

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