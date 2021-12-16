В музеях Кургана будут жить «эрмитажные коты»

В трех музеях Кургана появились новые сотрудники – кошечки Мила Музеевна и Снежа, а также котик по кличке Джо Блэк. Они будут официально содержаться в музее истории Кургана, в художественном музее, а также туристско-информационном центре областной столицы.

О том, что в учреждениях культуры теперь будут жить кошки, сообщается в паблике регионального правительства в социальной сети во «ВКонтакте». Это аналог «эрмитажных котов», которые официально содержатся на территории Зимнего дворца. С котиками, которых в музеи пристроили волонтеры, можно делать селфи.

Зоозащитники рассказали о судьбе питомцев. Одну кошку хозяева бросили на даче. В холода ее нашли и забрали на передержку неравнодушные курганцы. «Теперь Мила только осваивается в музее истории Кургана, но уже наполняет своим шармом интерьеры старины», – прокомментировали в музее. Голубоглазая Снежа попала в туристско-информационный центр города Кургана из приюта, где её выхаживали волонтеры после травмы позвоночника. В художественном музее теперь живет Джо Блэк. «Хвостатый находится здесь совсем недавно, поэтому мы не уверены, сможет ли он провести для вас экскурсию, но точно знаем, что он чрезвычайно обаятелен. Приходите познакомиться!», – так был представлен новый сотрудник учреждения культуры.

Курган, Дарья Котова

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