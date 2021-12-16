В Курганской области сошел с рельсов тепловоз, ведется проверка

В Курганской области на перегоне «Курган-Утяк» при производстве маневровых работ с рельсов сошел тепловоз. Как сообщили в СУ на транспорте Следственного комитета РФ, железнодорожный вагон не опрокинулся.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 15 декабря на подъездном пути транспортного предприятия. Никто не пострадал. «Опрокидывание не допущено, пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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