Российский вице-премьер Борисов приедет в Курган

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, курирующий УрФО, приедет в Курган в феврале 2022 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил уральский полпред Владимир Якушев.

«Запланирована поездка в феврале в Курган. По Кургану уже есть достаточно хорошие наработки. Я уверен в том, что по итогу нашей совместной поездки, проведенных там мероприятий и конкретных поручений мы точно поможем Курганской области двинуться вперед, нарастить еще больше свой промышленный потенциал», – сказал Владимир Якушев.

Курган, Ольга Федорова

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