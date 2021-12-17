Более 65% населения Курганской области прошли вакцинацию от коронавируса

В Курганской области по данным на 17 декабря полный цикл вакцинации от Covid-19 прошли 389 тыс 811 человек. Такие данные приводит региональный депздрав в своем официальном паблике в социальной сети во «ВКонтакте».

На текущий момент вакцину от коронавируса получили 65,3 процента жителей Зауралья в возрасте от 60 лет. «Охват взрослого населения 65,7 процентов», – добавили в ведомстве. Ежедневно на прививку приходят сотни человек. Прививочные кабинеты ежесуточно посещают 1100-1400 человек.

Заболеваемость Covid-19 в Зауралья медленно снижается несколько дней подряд. За минувшие сутки было поставлено 173 новых диагноза. В ковидстационарах региона сейчас находятся более 570 человек. В кислородной поддержке нуждаются 272 человека.

Курган, Дарья Котова

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