В Кургане из-за очередной коммунальной аварии без воды почти на весь день останется микрорайон

В Кургане во вторник, 21 декабря, отключат воду в микрорайоне Черемухово. Как сообщает 20 декабря ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», подача воды будет ограничена из-за аварии в микрорайоне Осиновка.

Аварийные работы будут проводиться по адресу: ул. Чашинская, 1. Из-за этого с 09:00 часов до 17:00 часов без холодной воды останется микрорайон Черемухово. В зону отключения в том числе попадают школа №59 и детский сад. Коммунальщики просят курганцев приготовиться и сделать запас воды.

С начала декабря это уже третье масштабное отключение ресурса в Кургане. Так, 1 декабря из-за врезки водопровода на ул. Зайцева семь улиц были отключены от системы водоснабжения. Через неделю произоша крупная авария на ул. Бажова. На время устранения ЧП пришлось перекрывать проезжую часть ул. Бажова. 10 декабря без воды частично остались жители микрорайона Рябкова.

Курган, Дарья Котова

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