Под Курганом в ДТП с большегрузом погиб шестимесячный ребенок

На федеральной трассе «Иртыш» в Кетовском районе в ДТП погиб шестимесячный ребенок. Его девятилетняя сестра пострадала и доставена в больницу. Как сообщили в ГИБДД Курганской области, семья ехала в автомобиле Вольво, легковушка столкнулась с грузовиком.

«Семья из четырех человек передвигалась на автомобиле Вольво. При выполнении маневра обгона транспортное средство столкнулось со встречным большегрузом КамАЗ. Удар пришелся в заднюю часть легкового автомобиля, где перевозились несовершеннолетние дети. Шестимесячный малыш, находившийся в специальном детском удерживающем устройстве, погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», – уточнили автоинспекторы. Девятилетняя девочка с места аварии госпитализирована в Курган – ее доставили в больницу имени Красного Креста. На скорой в больницу также увезли маму детей. Сам водитель почти не пострадал.

По информации управления МЧС по Курганской области, смертельное ДТП произошло на федеральной трассе «Иртыш» в 16:33 часов 19 декабря. В этот день на дорогах сложилась непростая ситуация из-за сильного снегопада.

Курган, Дарья Котова

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