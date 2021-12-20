Первым заместителем мэра Кургана стал помощник губернатора Шумкова

Первым заместителем главы города Кургана с 20 декабря назначен Павел Каргаполов. До сегодняшнего дня он занимал должность помощника губернатора Курганской области – начальника контрольного управления. Павел Каргаполов всегда сопровождал главу региона во время его рабочих поездок.

Должность первого заместителя главы города Павел Каргаполов пока будет занимать с приставкой «врио». Получить его комментарий не удалось: он не ответил на звонки и сообщения.

Несколько дней назад в мэрии Кургана чуть было не состоялось еще одно важное назначение. На сайте городской администрации 16 декабря появилось сообщение, что исполняющим обязанности заместителя главы Кургана стал Сергей Чугунов. Уточнялось, что новый специалист имеет два высших образования. Он закончил университет по специальности «Физическаяя культура и спорт», позднее поступил в Челябинский госуниверситет и получил специальность «государственное и муниципальное управление». За время трудовой карьеры совмещал обе специальности: поработал и физруком, и чиновником (возглавлял работу отдела спорта департамента социальной политики администрации Кургана). Сообщение о назначении Чугунова провисело на сайте мэрии несколько минут и исчезло. Объяснений не последовало.

Курган, Дарья Котова

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