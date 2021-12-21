Жителей Зауралья попросили приготовиться к аномальной непогоде

В Курганской области до 22 декабря прогнозируются мокрый снег, метель, гололедица и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Жителей области просят по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

В управлении МЧС по Курганской области уточняют, что снежный покров местами может достигать 15-20 см. При этом ожидается оттепель – температура воздуха будет выше климатической нормы. Курганский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что аномально для декабря потеплеет в Зауралье 22 декабря. Днем температура воздуха ожидается на уровне +2 градуса. К 23 декабря похолодает до -12...-17 градусов ночью, -6...-11 градусов днем.

В оперативном ведомстве напоминают, что гололедица и снежый накат осложнят дорожную обстановку. Также повышается вероятность налипания снега на провода, отключение электроэнергии в населенных пунктах. Все службы на ближайшие дни переведены в режим повышенной готовности.

Курган, Дарья Котова

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