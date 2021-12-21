Губернатор Шумков проведёт прямую линию на телевидении

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проведёт 21 декабря 2021 года прямую линию в тв-формате. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области 21 декабря. Прямая линия запланирована на полчаса – с 19:30 до 20 часов на канале «Россия 24».

Как уточняют в пресс-службе главы региона, за полчаса г-н Шумков намерен и рассказать об итогах года, и ответить на вопросы телезрителей.

Телефон прямого эфира 8 (3522) 43-33-44.



Вопросы также собирают заранее, через специальную форму «Задай вопрос Губернатору» на сайте правительства Курганской области в разделе «Губернатор». Вопросы можно отправлятьь только до начала прямого эфира.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»