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Вторник, 21 декабря 2021, 15:00 мск

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Путин наградил медалью бывшего курганского прокурора

Фото – Александр Алпаткин, kikonline.ru

Президент Владимир Путин наградил заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

С 2015 по 2018 год Ткачев был прокурором Курганской области.

В указе президента говорится, что заместитель генпрокурора награжден «За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Курган, Ольга Федорова

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