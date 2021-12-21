Губернатор Шумков: «В Курганской области коллективный иммунитет к концу декабря достигнет 80%»

В Курганской области коллективный иммунитет против коронавируса к концу декабря достигнет 80 процентов. Об этом 21 декабря заявил курганский губернатор Вадим Шумков во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

Ведущий эфира предположил, что пандемия и связанные с ней ограничительные меры больнее всего ударили по малому бизнесу. В ответ Вадим Шумков заверил, что каждое решение регионального оперштаба выверено и тщательно взвешено.

«Я бы сказал, что ударяет не только сам коронавирус, а паника, связанная с этим заболеванием. Все это тоже бьет значительно, когда люди начинают трактовать свободно те или иные меры. И вот паника, шок. Они напрягают людей еще больше. Именно потому в работе оперативного штаба мы стараемся принимать решения основательно, не спешить с введением ограничений. Если что-то отменяем, то тоже осознанно, потому что перед Новым годом понятно, что людям надо сделать подарки, надо пойти в магазин. Нужно пойти в кафе на корпоратив, к ребенку на детский утренник. Понятно, что с достижением так называемого коллективного иммунитета вводить дополнительные ограничения точно не надо. У нас на сегодня в Курганской области почти 80 процентов привитых и переболевших. 79 процентов уже почти. До конца декабря 80 процентов мы добираем», – прокомментировал Вадим Шумков.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне заявил, что популяционный иммунитет в стране уже достиг 58,8 процентов, но этого недостаточно. Уровень коллективного иммунитета с появлением штамма «Омикрон» должен составить не менее 80 процентов.

Курган, Дарья Котова

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