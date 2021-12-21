Шумков рассказал, откуда в бюджете региона дополнительные деньги

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, за счёт чего растёт бюджет в регионе. Это отказ от «серых» зарплат, регистрация подрядчиков в Курганской области и поддержка бизнеса. Об этом глава региона сказал 21 декабря 2021 года во время прямого эфира на ГТРК Курган.

«Курганская область в последние годы взяла очень хороший темп. В 2020 году большинство регионов падало по собственным доходам, Курганская область выросла на 7%. В 2021 году на 11 месяцев – уже плюс 21% по собственным доходам. Это мероприятия по стимулированию экономики: только за 21 год мы выдали субсидию по лизингу на покупку нового оборудования 200 предприятиям. Это только по программе развития промышленности и малого и среднего предпринимательства. Сотни предприятий и предпринимателей получили субсидии и гранты по программе развития АПК. Почти 60 выдано займов под ставку 0,1% под реализацию небольших инвестиционных проектов. И огромное количество других стимулирующих мер, грантов в сфере туризма. Это всё в связке потихоньку работает», – сказал глава региона.

Он также объяснил, что деньги в бюджет приносит работа с подрядчиками: «Мы им объясняем, что, зарабатывая деньги на госзаказе Курганской области, будьте добры здесь регистрировать персонал, обособленные подразделения, чтобы часть денег, которые вы у нас получили, вернуть обратно в казну. Только это мероприятие дало 364 млн рублей в течение года», – уточнил г-н Шумков.

И ещё одно мероприятие – работа по «серой занятости». «Когда налоговая вместе с главами проводят комиссии, не перегибая палку. Поэтапное повышение и фиксация зарплаты вбелую тоже позволяет выводить часть доходов бюджета вбелую», – заключил глава региона.

Курган, Наталья Ефремова

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