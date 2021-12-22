До особого распоряжения: трассы Зауралья перекрыли для пассажирского транспорта

В Курганской области региональные и федеральные трассы с 06:00 часов 22 декабря закрыты для пассажирского транспорта. В регионе бушует снегопад, на дорогах гололедица. Как сообщили 22 декабря в ГИБДД Курганской области, движение ограничено на участках следующих автодорог: Р-254 Иртыш (55 км – 259 км), Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (25 км – 356 км), а так же на автомобильной дороге регионального значения Курган – Куртамыш – Целинное.

«Возникновение реальной угрозы безопасности дорожного движения связано с обильными снегопадами и ограниченной видимостью на дорогах, переходом температурных отметок от плюсовых к отрицательным, образованием снежного наката и зимней скользкости. Дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог. О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», – прокомментировали в автоинспекции региона.

Как сообщал «Новый День», накануне оперативные ведомства выступили с заявлением и предупредили о том, что на Зауралье надвигается шторм. В начале декабря, напомним, на регион обрушились ледяные дожди. Тогда также для пассажирского транспорта пришлось закрывать трассы. Все рейсовые автобусы были отменены.

Курган, Дарья Котова

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