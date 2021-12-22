Губернатор Шумков купит новогодние подарки детям и старикам на зарплаты чиновников

Детские дома и дома престарелых Курганской области получат новогодние подарки от областного правительства. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в интервью телеканалу «Область 45».

«Мы приняли решение, что в детские дома купим большие экраны с игровыми приставками. Причем развивающими. Не «убивалки» купим, а «развивайки», – рассказал Вадим Шумков. – Также подарим домам для пожилых телевизоры, чтобы людям было комфортно».

По словам губернатора, кроме этого новогодние подарки от правительства получат и дети из малообеспеченных семей.

«Я считаю, что вне зависимости от того, могут ваши мама и папа вас обрадовать или не могут, новый год у ребенка должен быть, – сказал губернатор. – Я, к сожалению, не смогу отработать Дедом Морозом, это только в сказке бывает – чтобы в каждую семью заглянуть, каждому кулечек положить. Но мне бы очень хотелось, чтобы мои коллеги в муниципалитетах меня поддержали и, выйдя из амплуа взрослых дяденек и тетенек, постарались вместе с нами дать детям праздник».

Вадим Шумков уточнил, что курганские чиновники традиционно направят на подарки детям часть средств из расходов на содержание правительства.

Курган, Ольга Федорова

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