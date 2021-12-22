В Зауралье сотрудницы полиции устроили драку из-за мужчины, в ход пошел молоток

В Курганской области прямо в отделе полиции «Куртамышский» подрались две сотрудницы. Об инциденте 22 декабря сообщают телеграм-каналы. Причиной драки стала ревность.

По версии авторов сообщений в тг-каналах, гражданская жена начальника отдела полиции «Куртамышский», которая также работает в правоохранительных органах, но сейчас находится в декрете, заподозрила гражданского супруга в измене с одной из его подчиненных. Ревнивая жена пришла в отдел полиции с молотком, где и началась женская драка. Как сообщает издание Znak.com, пострадали обе девушки. Досталось также их коллегам, которые пытались разнять дерущихся соперниц. Пресс-секретарь УМВД по Курганской области Елена Радаева подтвердила «Новому Дню» , что в отделе полиции произошло ЧП. «По факту инцидента, имевшего место в межмуниципальном отделе полиции «Куртамышский», начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана объективная оценка действиям сотрудников», – такой официальный комментарий от имени УМВД предоставила Елена Радаева.

На сайте УМВД уточняется, что межмуниципальный отдел МВД России «Куртамышский» возглавляет Сергей Сединкин. Он оказался недоступным для комментария. В отделе полиции заявили, что Сергей Сединкин сейчас находится в Кургане и точно не будет общаться с журналистами.

Курган, Дарья Котова

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