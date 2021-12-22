Спикеру курганской облдумы вручили награду в Москве

Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов награжден почетной грамотой Государственной думы РФ.
Грамоту Фролов получил за «большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма». Во вторник, 21 декабря, награду курганскому спикеру вручил глава Госдумы Вячеслав Володин.
Курган, Ольга Федорова
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