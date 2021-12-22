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Среда, 22 декабря 2021, 15:48 мск

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Спикеру курганской облдумы вручили награду в Москве

Фото – сайт курганской облдумы

Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов награжден почетной грамотой Государственной думы РФ.

Грамоту Фролов получил за «большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма». Во вторник, 21 декабря, награду курганскому спикеру вручил глава Госдумы Вячеслав Володин.

Курган, Ольга Федорова

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