В Зауралье на обочине дороги нашли тело мужчины

В Курганской области водитель КамАЗа сбил 49-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Тело погибшего обнаружил житель села Кислянка Целинного района и вызвал к месту трагедии силовиков.

Как сообщили 23 декбря в ГИБДД Курганской области, труп мужчины был обнаружен на обочине дороги Целинное-Кислянка-Патранино. Следственная группа опросила местных жителей, личность погибшего удалось быстро установить – он проживал в Целинном районе. На одежде погибшего остались фрагменты лакокрасочного покрытия синего цвета, вероятно оставленные в результате ДТП.

Автоинспектоы начали поиск виновника аварии. И он был найден. Им оказался 40-летний водитель КамАЗа из Челябинска. «Водитель грузовика сознался в том, что допустил наезд на пешехода, но испугался ответственности и уехал с места происшествия. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток в утренние часы, пешеход появился на дороге неожиданно, световозвращающих элементов на одежде пешехода не присутствовало», – прокомментировали в управлении ГИБДД Курганской области. Челябинца задержали в городе Куртамыше.

Курган, Дарья Котова

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