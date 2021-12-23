Курган второй день спасают из снежной ловушки

На улицах Кургана вторые сутки не прекращаются работы по уборке снега. Задействованы десятки единиц транспорта.
Аномальный снегопад обрушился на Зауралье утром 22 декабря. За сутки выпала месячная норма осадков. В мэрии Кургана 23 декабря отчитались, что уборка улиц ведется круглосуточно. Ночью на борьбу со снегопадом вывели 90 единиц техники МУП «СДП» и 17 единиц техники субподрядных организаций. Противогололедную смесь по дорогам раскидывают 47 машин. Пешеходные зоны, остановки и внутридомовых территории рабочие спасают от сугробов вручную.
После снегопада и потепления в Зауралье прогнозируется резкое похолодание. По информации курганского Центра гидрометеорологии, уже в пятницу, 24 декабря, похолодает до -23 градусов. К 25-26 декабря похолодает до -27…-28 градусов в ночное время. Днем тоже будет морозно – до 23 градусов ниже нуля.
Курган, Дарья Котова
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