В Кургане скончался основатель компании «Чистый город»

В Кургане на 37-ом году жизни скончался бизнесмен Владимир Пестриков. Владимир Пестриков – основатель компании «Чистый город», которая в 2019 году получила статус регионального мусорного оператора Курганской области.

«Он был талантливым руководителем, который любил и знал свое дело. Владимир Владимирович руководил компанией с момента создания. Это был настоящий профессионал, который детально разбирался во всех нюансах и решал задачи любой сложности. Мы разделяем скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственниками и близкими Владимира Владимировича», – сообщается на сайте компании «Чистый город».

Источники «Нового Дня» сообщают, что Владимир Пестриков еще осенью тяжело переболел коронавирусом и не смог восстановиться после перенесенной болезни. Похороны назначены на 24 декабря. Прощание с предпринимателем состоится по адресу: ул. Томина, 63 (здание областного морга).

Курган, Дарья Котова

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