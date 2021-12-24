В Зауралье силовики накрыли цех бутлегера: тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В Куртамышском районе 48-летний местный житель арендовал склад, в котором полициейские обнаружили контрафактный алкоголь. Изъято почти три тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.

«Вся изъятая продукция направлена в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Курганской области на исследование. Ущерб от противоправной деятельности составил более ста тысяч рублей, что является крупным размером», – сообщили 24 декабря в УМВД по Курганской области. При этом силовики уже сейчас предполагают, что алкоголь разливался по бутылкам кустарным способом. Возбуждено уголовное дело.

«Новый День» сообщал, что в сентябре в Кургане три человека скончались в больнице после того, как выпили паленый алкоголь. Это был коньяк в канистре. Позднее подпольного бутлегера нашли. У мужчины 1965 года рождения силовики во время обыска обнаружили 60 литров сприртосодержащей жидкости.

Курган, Куртамыш, Дарья Котова

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