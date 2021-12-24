Под Курганом в жестком лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли два человека

На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом произошла смертельная авария с участием иномарки и большегруза. Погибли двое мужчин.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, 23 декабря вечером 44-летний водитель иномарки Хонда HР-V ехал в сторону Кургана. «Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Скания под управлением 28-летнего зауральца, двигавшегося во встречном направлении», – уточнили в автоинспекции. Водитель легкового автомобиля и его 31-летний пассажир погибли на месте ДТП до приезда скорой.

Уже установлено, что за рулем иномарки находился житель Ростовской области. Погибшие мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. «Полиса страхования автогражданской ответственности у водителя автомобиля Хонда также не было. Водитель грузового транспортного средства в ДТП не пострадал», – прокомментировали в ГИБДД.

Смертельная авария произошла на 245 км трассы «Иртыш», это Кетовский район.

Курган, Дарья Котова

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