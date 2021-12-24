В Кремле объяснили, как курганский журналист попал на пресс-конференцию Путина без ПЦР-теста

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков и директор курганского телеканала «Область 45» Татьяна Хильчук по очереди прокомментировали скандал с журналистом Анной Шишминцевой, которой 23 декабря удалось пройти на пресс-конференцию президента России с просроченным ПЦР-тестом.

По словам директора медиахолдинга «Область 45» Татьяны Хильчук, тест был действительный, а информация о том, что он просрочен – шутка.

«В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева организованно прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Анна осознала это и глубоко раскаивается», – сообщила «Новому Дню» директор медиахолдинга Татьяна Хильчук.

Сама Анна Шишминцева уже удалила из своих соцсетей сториз, в которых рассказывала о том, что перед пресс-конференцией у нее поднялась температура, а ПЦР-тест у нее был просрочен.

Слова Анны были очень похожи на правду, поскольку еще двоих журналистов (представителей ГТРК Курган и газеты «Новый Мир», которые вместе с Шишминцевой «организованно проходили аккредитацию») в Манеж не пустили по причине просроченных тестов.

Между тем, в Кремле слова Анны Шишминцевой назвали эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности.

«Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Когда о скандале написали не только региональные, но уже и федеральные СМИ, Анна сообщила, что все ее документы были в порядке, а температура поднималась от волнения и недосыпа.

На пресс-конференции Владимира Путина Анна Шишминцева хотела задать вопрос о субсидировании строительства заводов по переработке вторсырья. Сделать это ей не удалось, зато участникам мероприятия Анна запомнилась благодаря брючному костюму ярко фиолетового цвета.

Курганскую журналистку отметила в своем телеграм-канале Ксения Собчак. «Как вы выбирали наряд», – с таким вопросом светская львица подошла к Шишминцевой.

«Цвет пантона вери пери. Молодец, а то мы все по коммунистически в красном)))», – написала Собчак в своем телеграм-канале под фотографией с курганской журналисткой.

Курган, Ольга Федорова

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