В Курганской области до сих пор полностью не сняты ограничения на трассах

На федеральных и региональных трассах в границах Курганской области частично сняты органичения на движение пассажирских автобусов. Закрытыми пока остаются участок автодороги «Иртыш» до границы с Челябинской областью и дороги межмуниципального значения Курганской области. Об этом 27 декабря сообщили в ГИБДД по Курганской области.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 26 декабря, автобусы начали курсировать на региональных трассах Курган- Звериноголовское (до границы с Республикой Казахстан), Лебяжье-Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области и Петухово-Частоозерье.

«Ограничение для движения регулярных автобусных перевозок по федеральной трассе «Иртыш» сохраняется на участке от города Кургана до границы с Челябинской областью. До полного устранения недостатков зимнего содержания и соответствия нормам безопасности также остаются закрытыми для движения пассажирского транспорта часть дорог регионального и все дороги межмуниципального значения Курганской области», – заявили в ГИБДД.

«Новый День» сообщал, что автодороги пришлось частично перекрыть 22 декабря, когда на Зауралье обрушился снегопад. За сутки выпала месячная норма осадков. Движение пассажирских автобусов было приостановлено до особого распоряжения.

Курган, Дарья Котова

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