Пандемия Covid-19 не помешала Зауралью закончить год с положительной динамикой в экономике

В Курганской области такой важный индикатор экономики, как индекс промышленного производства, по итогам 11 месяцев 2021 года составил 105,2%. По данным Свердловскстата, за неполный год предприятиями региона отгружено собственных товаров на сумму 159,2 млрд рублей (120,7% к аналогичному периоду прошлого года). Лидирами стали предприятия обрабатывающей промышленности: ими отгружено товаров на сумму 132,7 млрд рублей (121,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Как уточнили 27 декабря в региональном правительстве, в разрезе «обрабатывющая промышленность» наибольший рост демонстрируют следующие производства: электрического оборудования (75,4%), транспортных средств и оборудования (45,6%), мебели (37%), кожи и изделий из кожи (25,9%); лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (22,1%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (16,9%). «Несмотря на связанные с пандемией сложности, мы заканчиваем год с ростом и по объемам производства, и по новым рабочим местам. Бизнес активно использует для развития введенные по инициативе губернатора меры поддержки, субсидии, льготные займы, готовые производственные площадки, налоговые льготы», – прокомментировал глава департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.

Напомним, на территории региона в данный момент создаются девять технопарков и индустриальных парков, резиденты которых могут рассчитывать на льготные преференции и иные меры поддержки. Среди них прямое возмещение средств с покупки нового оборудования по договору лизинга. Такой мерой в 2021 году воспользовались уже более 200 компаний. Как уточнил г-н Архипов, из 9 технопарков три уже введены, строительство ещё двух в завершающей стадии.

Курган, Дарья Котова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»