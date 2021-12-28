В Кургане ночью прорвало водопровод

Ресурсоснабжающая компания «Водный Союз» с раннего утра устраняет аварию в Кургане на ул. Советская, 179. В ночь с 27 на 28 декабря прорвало водопровод диаметром 500 мм. На место ЧП выехали представители мэрии Кургана.

Аварийные работы ведутся с 06 часов утра. Без воды остались некоторые дома на улицах Советская, Кравченко, М.Горького, Аргентовского и Куйбышева. Для людей 28 декабря будет организован подвоз воды – между домами № 179 по ул. Советская и № 40 по ул. Аргентовского, а также около дома № 166 по ул. Советская.

«В настоящее время бригады АО «Водный союз» начали производить земляные работы и расчистку территории», – уточнили в компании «Водный Союз». Ход работ контролируют глава городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и его заместитель Андрей Благинин. Жители домов на ул. Аргентовского выкладывают в социальных сетях видео: двор затоплен водой, припаркованные машины оказались в ледяной ловушке.

Курган, Дарья Котова

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