В Кургане опять сбили ребенка: в ГИБДД озвучили страшную статистику

В Кургане на шоссе Ботаническое женщина водитель сбила 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД по Курганской области, ребенок с места ДТП госпитализирован в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени «Красного Креста».

Авария произошла в темное время суток 27 декабря. Школьник переходил дорогу по правилам у дома №1 в СНТ «Черемушки-4». Женщина 1979 года рождения ехала на автомобиле Lifan 214801 и на пешеходном переходе не сбавила скорость. Как сообщили «Новому Дню» в автоинспекции, за 11 месяцев 2021 года в Курганской области произошло 32 ДТП с участием детей-пешеходов (дети до 16 лет). Каждый второй ребенок переходил в этот момент дорогу по пешеходному переходу. Представители регионального управления ГИБДД неоднократно выступали с обращениями к водителям, но статистика не улучшается. Родителям несовершеннолетних пешеходов автоинспекторы также постоянно напоминают, что на одежде детей должны быть светоотражающие элементы.

Курган, Дарья Котова

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