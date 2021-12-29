В Кургане мальчик упал с лестницы во время прогулки в детском саду, родителям выплатят компенсацию

В Кургане родители шестилетнего ребенка взыскали с детского сада компенсацию из-за травмы их сына. Суд поддержал исковые требования семьи и дошкольное учреждение должно заплаить 100 тысяч рублей.

Как сообщили 29 декабря в прокуратуре Курганской области, мальчик 2014 года рождения в апреле 2021 года во время прогулки как-то попал на эвакуационную лестницу, примыкающую к зданию, и упал с нее. Дошкольник травмировался, его мама обратилась в прокуратуру.

«Прокуратура г. Кургана провела проверку по обращению мамы малолетнего ребенка. Действуя в интересах ребенка, прокурор направил в суд иск о взыскании с МБДОУ компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворены, с образовательного учреждения в пользу матери дошкольника взыскано 100 тыс рублей», – прокомментировали в надзорном ведомстве. Администрация детского сада решение суда пыталась оспорить, но апелляция не помогла. Решение суда уже вступило в законную силу.

Курган, Дарья Котова

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