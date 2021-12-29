Центр Кургана 31 декабря закроют для транспорта

Центр Кургана перекроют ради открытия главной новогодней елки города. Как сообщили в мэрии областной столицы, 31 декабря с 17:00 часов до 19:00 часов участок улицы Гоголя будет полностью закрыт для движения транспорта. Дорогу перекроют между улицами Томина и Ленина.

Соответствующее распоряжение уже подписано. В документе сообщается, что вечером 31 декабря маршруты общественного транспорта будут изменены. В МКУ «Транспортное управление» маршруты автобусов уже скорректировали. Так, маршруты №№ 7, 30, 31, 301, 306, 312, 329, 349, 391 смогут проехать по ул. Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршрутам. Маршрут № 308 объедет ул. Гоголя по ул. Пролетарская, К. Мяготина, Красина и далее по маршруту. Маршрут № 75 будет проложен по ул. Ленина, К.Маркса, Томина, Гоголя.

«Елка-2022» в Кургане будет торжественно открыта 31 декабря в 18:00 часов.

Курган, Дарья Котова

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