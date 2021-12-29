Предприниматели Зауралья в конце года начали массово оформлять микрозаймы

За последнюю неделю уходящего года в Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» обратилось рекордное число предпринимателей, которые могут претендовать на льготные кредиты. За несколько дней кредит оформили 15 человек, совокупно им выдадут 42 млн рублей. Такие данные 29 декабря озвучила генеральный директор фонда Анна Агафонова.

Программа льготных микрозаймов в Курганской области была запущена по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Предприниматели под льготную ставку от 0,1% годовых могут занять до 5 млн рублей. Деньги выдаются на ведение бизнеса, предпринимателям и самозанятым предлагаются четыре программы: «Мини-Завод», «Своя Ферма», «Микро-Услуги», «Микро-Фасад».

«Меры поддержки мы оказываем в рамках Федерального проекта «Акселерация субъекта малого и среднего предпринимательства». Микрозаймы предоставляем на открытие новых видов деятельности, обновление производственных фондов и пополнение оборотных средств сроком до 2 лет под процентную ставку от 0,1 до 3 % годовых на сумму до 5 млн рублей», – прокомментировала глава Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области Анна Агафонова. За год льготным микрозаймом в Зауралье воспользовались 85 человек, которым фонд выделил более 213 млн рублей. В концу года активизировались представители АПК, за финансовой поддержкой чаще всего обращаются фермеры.

В региональном правительстве напомнили, что кредиты под льготный процент выдаются тем, кто ведет свой бизнес в приоритетных отраслях: аграрный сектор, обрабатывающая промышленность, внутренний туризм, ресторанный бизнес, здравоохранение, образование и бытовые услуги.

Курган, Дарья Котова

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