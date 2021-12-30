У главного телевизионщика Зауралья проводятся обыски

У директора курганского филиала телекомпании ГТРК Ивана Белых проводятся обыски. Об этом 30 декабря со ссылкой на свои источники сообщает ТАСС. По данным издания, силовики изъяли у Белых телефоны.

Довониться до г-на Белых не удалось, его мобильный телефон вне зоны доступа. Источники «Нового Дня» подтвердили, что силовики проводили обыск у директора курагнского отделения Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Собеседник агентства также сообщает, что правоохранители изъяли и ноутбук телевизионщика.

49-летний Иван Белых возглавил курганский филил ГТРК осенью 2001 года. До этого он руководил телекомпанией «Регион-45».

Курган, Дарья Котова

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