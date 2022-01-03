Жительница Кургана, покупая новогодние подарки, отдала все деньги мошенникам

В Кургане 32-летняя женщина перечислила мошенникам деньги, которые она планировала потратить на новогодний подарок. Онлайн-покупку она оформила еще в конце декабря: на одной из торговых площадок в Интернете выбрала и оплатила квадроцикл. Продавец прислал покупательнице трек-номер, который оказался недействительным.

Как сообщили в УМВД по Курганской области, после Нового года жительница Кургана обратилась с заявлением в полицию и рассказала подробности истории. «Потерпевшая связалась с продавцом, который убедил ее сначала перевести общение в один из популярных месседжеров, а затем уговорил перечислить деньги за покупку», – уточнили в полицейском главке. За подарок покупательница перевела мошенникам более 28 тыс рублей. Далее классическая схема: продавец, как только получил всю сумму, перестал отвечать на сообщения. На руках у жительницы Кургана был трек-номер, но в транспортной компании ей объяснили,что такого заказа на доставку не существует. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские в очередной раз призывают жителей Курганской области проявлять бдительность при оформлении покупок в сети Интернет.

Курган, Дарья Котова

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