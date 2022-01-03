Жители курганского села попросили у Деда Мороза банкомат и почту

Жители села Каширино Кетовского района Курганской области написали письмо в Великий Устюг. В своем послании они попросили Деда Мороза подарить им банкомат и почту.

В селе, где проживает 1,3 тыс. человек, нет полноценного офиса банка и почтового отделения. Люди испытывают сложности с получением корреспонденции, оплатой услуг ЖКХ и т.д.

Как сообщил Mash, по субботам в Каширино на пару часов приезжает мобильный офис «Сбера». Те кто, кто не успел подойти в этот временной промежуток – отдают свои банковские карты и квитанции соцработнику, который автостопом едет в соседнее село, снимает наличные деньги, отправляет письма, платит за свет и воду.

В администрации района «Новому Дню» сообщили, что уже неоднократно обращались в «Сбербанк» и почту России с просьбой организовать в селе полноценную работу отделений.

Однако решить проблему пока не удается – в сельское почтовое отделение уже полгода не могут найти сотрудников – никто не соглашается здесь работать. Такая же ситуация с офисом «Сбера» – вакансия есть, а работника нет.

«Поэтому отделение банка в селе работает не постоянно, но не один день в неделю, а три – в понедельник, вторник и пятницу, – рассказали в администрации района. – Что касается почты, то почтальон приезжает в село 2-3 раза в неделю – выдает пенсии, разносит по почтовым ящикам письма, газеты и счета».

В районной администрации добавили, что поиск почтового и банковского сотрудников продолжается.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»