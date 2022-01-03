В Кургане из-за пожара в многоквартирном доме пришлось эвакуировать людей

В Кургане 3 января в пятиэтажном доме на ул. Достоевского, 72 загорелось подсобное помещение. Как сообщили в управлении МЧС по Курганской области, из многоквартирника пришлось эвакуировать семь человек, среди них один ребенок.

Сигнал о возгорании поступил сегодня днем. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит подсобное помещение, едкий дым распространяется на верхние этажи многоэтажного жилого дома. Незамедлительно было принято решение об эвакуации жильцов», – уточнили в оперативном ведомстве. Людям пришлось надеть маски, из дома их эвакуировали с помощью автолестницы.

Уже установлено, что горела подсобка, площадь возгорания 4 кв. м. Причина ЧП еще не названа. К ликвидации пожара были привлечены 21 спасатель и шесть единиц техники. Никто из жильцов пятиэтажки не пострадал.

Курган, Дарья Котова

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