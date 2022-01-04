В Курганской области с 1 января выросла плата за капремонт

В Курганской области вырастут взносы на капремонт. Соответствующее постановление подписал 30 декабря 2021 года губернатор Вадим Шумков. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в 2022 году плата будет составлять 9,45 рублей за один квадратный метр общей площади квартиры. С 2015 года она составляла 6,97 руб. в месяц на один кв.м.

Тарифы на капремонт не менялись в регионе несколько лет. О том, что средств на все запланированные работы не хватает, говорил прежний глава Фонда капремонта Курганской области Сергей Евко.

В правительстве сегодня объяснили рост платы удорожанием стройматериалов и инфляцией.

«Решение принято для того, чтобы фонд капитального ремонта мог исполнять обязанности по капитальному ремонту домов, не исключая дома, которые включены в программу из-за нехватки средств. Тариф не повышался с 2014 г. ни разу, ни с учётом инфляции, ни с учетом повышения цен на строительные материалы и сами работы», – уточнили в департаменте строительства, ЖКХ и госэкспертизы.

Там добавили, что 55% жилого фонда региона требует капремонта.

Курган, Наталья Ефремова

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