Жителей Курганской области попросили быть особо осторожными в Рождество

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия: резкие температурные качели, мокрый снег, усиление ветра. В ГИБДД по Курганской области жителей регина попросили учитывать ухудшение дорожной обстановки: ожидаются гололед, на дорогах наледь и снежные заносы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что 7 января возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Ночью по области прогнозируется температура на уровне -16...-20 градусов, местами до -10 градусов. Днем резко потеплеет до 0...-3 градусов, что значительно выше климатической нормы.

«Из-за порывов ветра, особенно на открытых участках дорог, возникают ситуации сноса транспортных средств с проезжей части на обочину или в кювет. Сильный снегопад затрудняет движение автомобилей и уменьшает видимость. Водителям необходимо обладать навыками управления во время неблагоприятных погодных условий. Автолюбителям, стаж которых не превышает двух лет, отказаться от поездок. Пешеходам следует быть внимательными и при переходе проезжей части по пешеходному переходу, в первую очередь, самим убедиться, что водители их видят, они снижают скорость транспортного средства и останавливаются. В темное время суток, а также во время снегопада использовать на одежде световозвращающие элементы», – официально обратились 6 января к зауральцам автоинспекторы.

Курган, Дарья Котова

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