В Кургане новогодние каникулы в вытрезвителе провели десятки человек

В Кургане за первую неделю 2022 года в новый вытрезвитель были доставлены 39 человек. Такие данные привела руководитель Главного управления соцзащиты населения Курганской области Анастасия Золотухина.

Курганский вытрезвитель на ул. 2-я Часовая, 48 заработал с 1 января 2022 года. Официально учреждение называется так: отделение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. «За неделю работы в отделение было доставлено 39 человек: из них 33 человека помещены в отделение, шестеро написали отказ. Около половины поступающих граждан имеют низкий социальный статус», – прокомментировала Анастасия Золотухина.

На ул. 2-я Часовая полицейские привозят граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Можно «сдаться» в вытрезвитель и самостоятельно. Для нетрезвых курганцев в отделении развернуто 20 бесплатных койко-мест. «Граждане могут там находиться в течение 24 часов, но не менее 3 часов. При этом если предельный срок наступил в ночное время, временное пребывание таких зауральцев продлевается до утра. Им предоставляется первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Специализированное отделение работает во взаимодействии с полицией города Кургана и медицинскими работниками областного наркодиспансера», – сообщается в паблике Главного управления социальной защиты населения Курганской области в социальной сети во «ВКонтакте».

По словам главы ведомства Анастасии Золотухиной, вытрезвитель помогает предупредить совершение преступлений зауральцами, находящимися в состоянии опьянения, а также снизить смертность такой категории лиц от переохлаждений.

Курган, Дарья Котова

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