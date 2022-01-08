В Курганской области мужчина расстрелял полицейских: один силовик погиб, нападавший убит

В Курганской области во время перестрелки погибли два человека. Среди погибших – один полицейский. Во время задержания убит и сам стрелок.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, в ночь на 8 января 44-летний мужчина открыл огонь по машине УАЗ, в которой находились сотрудники полиции. Он стрелял из охотничьего карабина.

«От полученных ранений один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй сотрудник с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был ликвидирован», – сообщает 8 января пресс-служба регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Источник «Нового Дня» в силовом ведомстве сообщил, что трагедия произошла в посёлке Мишкино. Предположительно, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения, но официально это пока не подтверждается.

В УМВД по Курганской области сообщили, что во время перестрелки погиб сержант полиции Денис Михалёв, ему было всего 26 лет.

На место происшествия незамедлительно выехал начальник Управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. Сейчас он находится в отделении полиции «Мишкинское».

Курган, Дарья Котова

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