Под Курганом в реке Тобол обнаружен фрагмент растения, которому более 30 милионов лет

Экспедиция Свердловского областного отделения Русского географического общества (СОО РГО) в новогодние праздники во время обследования реки Тобол в районе Кургана обнаружила фрагмент ствола древнего окаменелого дерева. Об этом 10 января сообщили в СОО РГО.

«В этом году больше акцентировалось внимание на поиски останков периода Эоцена. Как и в прошлые годы, экспедиция принесла новые интересные находки. В этот раз был обнаружен фрагмент ствола древнего, предположительно хвощевидного, растения. Ранее окаменелости растений в этом регионе мы не находили», – сообщают исследователи.

Дно реки Тобол, где когда-то было Западно-Сибирское море, экспедиция СОО РГО обследует с 2004 года. Ранее были обнаружены окаменелые останки более 20 видов акул, скатов, кистеперых рыб, раковины брюхоногих моллюсков и морские лилии. Возраст уникальных находок может составлять 30 миллионов лет. Водолазы обычно работают зимой, когда вода в реке намного прозрачнее.

Курган, Дарья Котова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»