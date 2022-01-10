В Курганской области резко снизилась заболеваемость Covid-19

С начала января 2022 года в Курганской области снижается заболеваемость коронавирусом. Если осенью 2021 года суточный прирост составлял более 200 новых случаев, в конце декабря ежедневно заболевали более 140 человек, то на текущий момент ежедневно ставится менее 100 новых диагнозов Covid-19. Как сообщает оперативный штаб региона, на 10 января в Курганской области лабораторно подтверждено 89 новых случаев коронавируса.

В Кургане больше всего заболевших: 45 новых диагнозов. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерском, Щучанском районах, Куртамышском, Петуховском, Макушинском, Шадринском муниципальных округах, городе Шадринске.

С начала пандемии в Зауралье коронавирусом заразились более 51,6 тыс человек. По данным регионального департамента здравоохранения, на 9 декабря охват вакцинацией взрослого населения Зауралья составил 67,3%.

Курган, Дарья Котова

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