Курганцев попросили правильно выкидывать ёлки: их отправят на переработку

Администрация Кургана попросила жителей областной столицы правильно утилизировать новогодние ёлки. В городской мэрии подчеркнули: не все доносят их до мусорных баков.

«Администрация города Кургана напоминает, что новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам. Поэтому выбрасывать ёлки в контейнер для твёрдых бытовых отходов не нужно. Необходимо будет положить новогоднее дерево рядом с контейнерами либо в бункер для сбора крупногабаритного мусора, если такой имеется», – обратились к жителям Кургана в мэрии. Далее деревья будет вывозить региональный оператор «Чистый город». Как сообщает 10 января Центр управления регионом Курганской области (ЦУР) в своем паблике в социальной сети во «ВКонтакте», в этом году регоператор транспортирует ёлки в компанию «Альфалес» для последующей переработки.

В мэрии также уточнили, что «Чистый город» будет вывозить ёлки с контейнерных площадок по мере их накопления, а также в соответствии с разработанным графиком вывоза крупногабаритного мусора с территории города Кургана. «Региональный оператор постоянно мониторит ситуацию и при необходимости график вывоза мусора будет скорректирован», – заверили в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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