В Зауралье для населения изменился «мусорный» тариф

В Курганской области изменился тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает региональный оператор – компания «Чистый город», тариф установлен в размере 451 рубль 54 копейки за кубометр.

Таким образом за вывоз ТКО каждый житель Кургана с 1 января 2022 года должен платить 86,55 руб. с человека в месяц, для жителей других населенных пунктов размер ежемесячной платы составит 79,02 руб. с человека в месяц. Для населения Зауралья, напомним, в 2021 году действовал другой тариф. Жители областной столицы платили 89,55 руб. с человека, жителям области вывоз ТКО в прошлом году обходился в 80,13 руб. с человека. В компании «Чистый город» напомнили, что сумма складывается из двух составляющих. Это тариф на услугу регионального оператора и норматив накопления ТКО (2,3 куб. метров в год для жителей Кургана и 2,1 куб. метров в год для жителей области).

Курган, Дарья Котова

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