Мэрия Кургана собрала предложения от горожан по благоустройству центральной площади

В мэрию Кургана поступило 7 предложений по дальнейшему благоустройству центральной площади города. Свои идеи в департамент архитектуры прислали как простые горожане, так и представители профессиональных сообществ.

Как сообщили в мэрии, обращения будут рассмотрены на очередном заседании художественного совета 30 января 2022 года. «Принятые в результате рассмотрения предложений решения будут учтены в дальнейшей работе по подготовке технического задания на разработку концепции благоустройства центральной площади города Кургана», – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, о планах благоустроить центральную площадь Кургана сало известно в начале декабря прошлого года. Инициативу чиновники объяснили тем, что объект был введен в эксплуатацию еще в 1967 году, и за все время существования ни разу не подвергался реконструкции и значительным изменениям. «В настоящее время площади им. В.И. Ленина необходимо обновление. Ее необходимо привести в соответствие современному облику города, при этом максимально сохраняя объемно-планировочную структуру и функциональное назначение», – заявили в мэрии.

Курган, Ольга Федорова

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